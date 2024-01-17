Эстония заняла 9-е место в ЕС по уровню инфляции

Годовая инфляция в Европейском союзе ускорилась с 3,1% в ноябре до 3,4% в декабре. Наиболее стремительно цены выросли в прошлом месяце в Чехии - на 7,6%, сообщает rus.err со ссылкой на данные статистической службы Евросоюза "Евростат".

Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы в Дании (0,4%), Италии и Бельгии (в обеих странах по 0,5%).

Самые высокие годовые темпы инфляции были зафиксированы в Чехии (7,6%), Румынии (7%) и Словакии (6,6%).

В Латвии годовая инфляция в декабре составила 0,9% (24-е место), в Финляндии - 1,3% (22-е место), в Литве - 1,6% (21-е место).

По сравнению с ноябрем годовая инфляция снизилась в декабре в пятнадцати государствах-членах ЕС, осталась неизменной только в Эстонии и выросла в одиннадцати.

Инфляция в еврозоне в декабре ускорилась за год до 2,9% по сравнению с 2,4% месяцем ранее.

В Европейский союз входят Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия и Швеция.

В еврозону - Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.