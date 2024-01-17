Мэр Нарвы Яан Тоотс о покинувших партию центристах: в каком месте они влиятельные?

- В каком месте они влиятельные? Если посчитать голоса, станет ясно, что никакие они не влиятельные. Влиятельные - это Лаури Лаатс, который набрал на выборах 7000 голосов, Михаил Кылварт, который получил 17 000 голосов. Напоминаю, что сам Ратас на выборах в Рийгикогу получил вполовину меньше голосов, чем Лаатс. У нас полно других замечательных политиков, которых можно посадить в правительство, - сказал Тоотс в комментарии изданию "Postimees".