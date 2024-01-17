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Ида-Вируская центральная больница открывает новый акушерский кабинет в Нарве

Северное побережье
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Ида-Вируская центральная больница.
Ида-Вируская центральная больница. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Начиная с середины января Ида-Вируская центральная больница предлагает услугу самостоятельных акушерских приемов в торговом центре "Kerese" в Нарве.

По данным Ида-Вируской центральной больницы, самостоятельные приемы проводит акушерка Александа Лунько. Она ведет наблюдение за пациентом во время беременности и проводит консультации. К ней на прием могут обращаться и женщины, желающие консультацию по грудному вскармливанию и послеродовую проверку.

Также предлагаются приемы женского врача, которые проводит старший гинеколог доктор Роксолана Гошка. К ней на прием могут обращаться женщины всех возрастов. Направления не требуется.

Время на прием можно забронировать через регистратуру.

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Нарва
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