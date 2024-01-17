Ида-Вируская центральная больница открывает новый акушерский кабинет в Нарве

По данным Ида-Вируской центральной больницы, самостоятельные приемы проводит акушерка Александа Лунько. Она ведет наблюдение за пациентом во время беременности и проводит консультации. К ней на прием могут обращаться и женщины, желающие консультацию по грудному вскармливанию и послеродовую проверку.