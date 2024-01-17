Ида-Вируская центральная больница открывает новый акушерский кабинет в Нарве

Начиная с середины января Ида-Вируская центральная больница предлагает услугу самостоятельных акушерских приемов в торговом центре "Kerese" в Нарве.
По данным Ида-Вируской центральной больницы, самостоятельные приемы проводит акушерка Александа Лунько. Она ведет наблюдение за пациентом во время беременности и проводит консультации. К ней на прием могут обращаться и женщины, желающие консультацию по грудному вскармливанию и послеродовую проверку.
Также предлагаются приемы женского врача, которые проводит старший гинеколог доктор Роксолана Гошка. К ней на прием могут обращаться женщины всех возрастов. Направления не требуется.
Время на прием можно забронировать через регистратуру.