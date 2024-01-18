"Тимур & Партизаны" исполнят незабываемые песни Высоцкого

- Так много, что трудно выразить словами. Мне кажется, что у нас так много общего, что он стал для меня близким, родным человеком. Песни слышал с детства, но тогда они меня мало трогали, только повзрослев стал вникать в суть текстов, понимать артистичную манеру подачи, тогда пришло осознанное уважение. Тембрально мой голос немного похож на Высоцкого, а в голове так плотно сидит его манера исполнения, поэтому самое сложное было - уйти от подражательства.

Тимур не копирует манеру исполнения Высоцкого, а музыканты добавляют в мелодии свои аранжировки, от чего знакомые песни порой звучат по-новому.

Впервые в Нарве покажут кино

В Нарве "Партизаны" выступят малым составом - это костяк коллектива: Тимур Иликаев (вокал и гитара), Александр Пелевин (вокал и соло-гитара) и Слава Могилевцев (бас-гитара). Слава - выходец из Нарвы, творческая карьера Тимура начиналась в йыхвиском театре "Туулевески" - это "свои люди" для идавирусцев.

- С этой программой в Нарве мы выступали пять лет назад, - подчеркивает Тимур, - очень ждем новой встречи и приготовили сюрприз: в первом отделении зрители увидят мой авторский фильм о приезде Владимира Высоцкого в Эстонию в 1972 году на свое первое телеинтервью в СССР. Он был создан в 2011 году совместно с Эстонским телевидением и рассказывает о том, как известный эстонский тележурналист Мати Тальвик брал интервью у Высоцкого, встреча проходила в студии №1 таллиннского теледома. Мати поделился воспоминаниями, нам также удалось найти записи подготовки к съемкам концерта, встретиться с людьми, которые были причастны к событиям. Этот фильм показывали по телевидению, но очень давно, а я вообще не показывал на большом экране, хотя имею на это право. В субботу вместе и вспомним, как это было.

Редкое фото: журналист Мати Тальвик, Марина Влади и Владимир Высоцкий на крыльце теледома в 1972 году. Фото: Erakogu

Тимур добавил, что в 2017 году в той самой студии он показал первую серию фильма, назвав ее "Высоцкий в 1972 году", во второй части "Высоцкий в 2017 году" был записан концерт, в котором участвовали также ида-вируские музыканты. Песни Высоцкого звучали и на эстонском языке - в исполнении группы Тыну Тимма "Jäääär".

Концерт на экране показывать не будут - зрители услышат песни в живом исполнении.

Впереди и другие встречи

Тимур Иликаев подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с земляками и рад, что с "Ругодивом" складываются хорошие партнерские отношения. Уже договорились о том, что 9 марта здесь состоится премьера новой программы - песни Яака Йоалы на русском языке.