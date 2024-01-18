"Тимур & Партизаны" исполнят незабываемые песни Высоцкого

"Песни Высоцкого" - одна из самых популярных программ столичной группы "Тимур & Партизаны". Более десяти лет в январе они собирают поклонников творчества поэта, музыканта и исполнителя Владимира Высоцкого, которому 25 января исполнилось бы 86 лет. 26 января традиционный концерт состоится в Таллинне, а 27 января в 19.00 - в Нарвском Доме культуры "Ругодив", где зрителей ждет приятный сюрприз.
В 2013 году, после почти полугодовой подготовки, группа "Тимур & Партизаны" впервые представила программу "Песни Высоцкого" в столичном центре русской культуры при полном аншлаге. Мероприятие проходило в виде батла с другой командой, которая исполняла песни в своей интерпретации - в стиле фанка, "Партизаны" выбрали вариант, приближенный к оригиналу, хотя тоже в собственной обработке. С тех пор каждый год в январе они поют песни Высоцкого.
Лидер "Партизан" Тимур Иликаев называет эту программу одной из самых успешных в репертуаре коллектива. Она составлена и отработана давно, но формат концертов всегда разный - иногда они поют сами, иногда приглашают поучаствовать другие коллективы или солистов. Красивые и глубокие по смыслу песни нравятся и исполнителям, и публике. С этой программой коллектив выступал не только в столице, приезжали в Йыхви и в Нарву, возили ее в Финляндию, везде встречая благодарного слушателя.
- Песни Владимира Семеновича очень непросты для исполнения, в эту программу вложено столько сил, что нам жалко с ней расставаться - это кроме того, что мы сами искренне любим эти песни и баллады. Слушатели, очевидно, тоже - зал всегда собирается, часто видим знакомые лица. Приятно, что на концерты приходит не только старшее поколение, но и молодежь. Значит, это нужно людям, и мы продолжаем.
Что значат песни Высоцкого для самого Тимура? На этот вопрос он отвечает:
- Так много, что трудно выразить словами. Мне кажется, что у нас так много общего, что он стал для меня близким, родным человеком. Песни слышал с детства, но тогда они меня мало трогали, только повзрослев стал вникать в суть текстов, понимать артистичную манеру подачи, тогда пришло осознанное уважение. Тембрально мой голос немного похож на Высоцкого, а в голове так плотно сидит его манера исполнения, поэтому самое сложное было - уйти от подражательства.
Тимур не копирует манеру исполнения Высоцкого, а музыканты добавляют в мелодии свои аранжировки, от чего знакомые песни порой звучат по-новому.
Впервые в Нарве покажут кино
В Нарве "Партизаны" выступят малым составом - это костяк коллектива: Тимур Иликаев (вокал и гитара), Александр Пелевин (вокал и соло-гитара) и Слава Могилевцев (бас-гитара). Слава - выходец из Нарвы, творческая карьера Тимура начиналась в йыхвиском театре "Туулевески" - это "свои люди" для идавирусцев.
- С этой программой в Нарве мы выступали пять лет назад, - подчеркивает Тимур, - очень ждем новой встречи и приготовили сюрприз: в первом отделении зрители увидят мой авторский фильм о приезде Владимира Высоцкого в Эстонию в 1972 году на свое первое телеинтервью в СССР. Он был создан в 2011 году совместно с Эстонским телевидением и рассказывает о том, как известный эстонский тележурналист Мати Тальвик брал интервью у Высоцкого, встреча проходила в студии №1 таллиннского теледома. Мати поделился воспоминаниями, нам также удалось найти записи подготовки к съемкам концерта, встретиться с людьми, которые были причастны к событиям. Этот фильм показывали по телевидению, но очень давно, а я вообще не показывал на большом экране, хотя имею на это право. В субботу вместе и вспомним, как это было.
Тимур добавил, что в 2017 году в той самой студии он показал первую серию фильма, назвав ее "Высоцкий в 1972 году", во второй части "Высоцкий в 2017 году" был записан концерт, в котором участвовали также ида-вируские музыканты. Песни Высоцкого звучали и на эстонском языке - в исполнении группы Тыну Тимма "Jäääär".
Концерт на экране показывать не будут - зрители услышат песни в живом исполнении.
Впереди и другие встречи
Тимур Иликаев подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с земляками и рад, что с "Ругодивом" складываются хорошие партнерские отношения. Уже договорились о том, что 9 марта здесь состоится премьера новой программы - песни Яака Йоалы на русском языке.