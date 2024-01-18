Концерты в Йыхви: от аргентинского танго до корсиканского мужского пения

В следующий вторник, 23 января, перед публикой Йыхвиского концертного дома выступит ансамбль аргентинского танго "Fuego Sur", созданный весной 2023 года аргентинскими, голландскими и эстонскими музыкантами, которых объединяет страсть к традиции танго.

Чувственное, волшебное, безумное, тоскующее, сладкое, неповторимое - это танго в исполнении "Fuego Sur". Ансамбль исполняет как игривую и веселую guardia vieja, так и меланхоличную и тоскливую guardia nueva и tango nuevo.

Ансамбль представляет так называемое новое поколение танго Аргентины и Европы, аранжировки которого современны, а видение уникально и свежо. Их музыка черпает вдохновение из джазовых гармоний и латиноамериканских ритмов, в которые каждый музыкант добавляет уникальные нюансы.

В среду, 31 января, в Йыхви выступит вокальный ансамбль Spartimu". В программе прозвучат корсиканские духовные и светские песнопения.

Традиции корсиканского мужского пения уходят корнями в глубь веков. Песни этого острова с его самобытной культурой в основном исполняются мужчинами, стоящими в небольшом кругу. Так они чувствуют друг друга, что позволяет плавно менять роль солиста и создавать особый орнамент поддерживающей ансамблевой гармонии. Многослойная гамма эмоций, экспрессивная сила и ритуальные повторения производят уникальное медитативное музыкальное впечатление.

Шестеро участников ансамбля на родине являются пропагандистами и преподавателями традиционного корсиканского пения.