СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенники обманули мужчину, ожидавшего посылку

15 января в полицию обратился мужчина, который ждал посылку от "Omniva" и получил сообщение о том, что для получения посылки ему нужно заплатить 4,29 евро.
Мужчина открыл ссылку в сообщении и ввел свои банковские реквизиты. Позже он обнаружил, что с его счета сняли 290 евро.
Лошади, выбежавшие на дорогу, получили травмы
17 января в 6.58 в деревне Пяйте волости Тойла произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль сбил двух лошадей, выбежавших на дорогу. На месте сотрудники скорой помощи осмотрели водителя автомобиля, остальных пассажиров спасатели доставили в Силламяэ. Спасатели оттолкнули поврежденный автомобиль на обочину. Обе лошади получили травмы. Полиция продолжит разбираться с инцидентом.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.