Депутаты Рийгикогу от EKRE посетят сланцевые предприятия

Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа Арво Аллер сказал, что в Ида-Вирумаа находится сердце энергетического производства нашего государства, жизненно важного для повседневной жизни людей Эстонии, экономического развития, а также безопасности страны. "К сожалению, нынешнее правительство Эстонии намерено потопить нашу сланцевую энергетику, ведь сейчас в моде зеленое безумие. Возможности возобновляемой энергетики надо, разумеется, развивать, однако в обозримом будущем они не смогут в удовлетворительной мере заменить сланцевую энергетику. Сланец - это наше национальное богатство, и мы не должны позволить уничтожить эту отрасль промышленности. Напротив, мы должны найти способы, как лучше перерабатывать сланец и обеспечить стабильное отечественное энергетическое производство", - сказал Аллер.