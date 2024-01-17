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Депутаты Рийгикогу от EKRE посетят сланцевые предприятия

Северное побережье
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Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Madis Veltman

Депутаты парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE), в том числе председатель партии Мартин Хельме, посетят в эти четверг и пятницу крупные сланцевые предприятия Ида-Вирумаа "Enerfit Power" и "Viru Keemia Grupp".

Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа Арво Аллер сказал, что в Ида-Вирумаа находится сердце энергетического производства нашего государства, жизненно важного для повседневной жизни людей Эстонии, экономического развития, а также безопасности страны. "К сожалению, нынешнее правительство Эстонии намерено потопить нашу сланцевую энергетику, ведь сейчас в моде зеленое безумие. Возможности возобновляемой энергетики надо, разумеется, развивать, однако в обозримом будущем они не смогут в удовлетворительной мере заменить сланцевую энергетику. Сланец - это наше национальное богатство, и мы не должны позволить уничтожить эту отрасль промышленности. Напротив, мы должны найти способы, как лучше перерабатывать сланец и обеспечить стабильное отечественное энергетическое производство", - сказал Аллер.

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