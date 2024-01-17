Началось выдвижение кандидатов на звание деятеля года в Ида-Вирумаа

Претендовать на звание "Деятель года - 2023" могут как отдельные люди, так и группа лиц, чьи действия в течение 2023 года оставили положительный след в развитии Ида-Вирумаа. Кандидаты могут работать в культурной, социальной, экономической или любой другой сфере.

Частные лица, учреждения и коллективы могут выдвигать кандидатов на это звание до 6 февраля. Необходимо добавить краткое обоснование, какие именно свершения позволили номинанту выделиться в 2023 году. Было бы также хорошо отметить влияние этой деятельности на весь уезд. Следует также указать контактные данные подателя заявки.

Предложения необходимо отправить в Ида-Вирумааский союз самоуправлений по электронной почте: ivol@ivol.ee или по адресу: Keskväljak 1-301, 41594 Jõhvi, с пометкой "Aasta tegija 2023".

Звания "Деятель года в Ида-Вирумаа - 2022" была удостоена команда нарвского "Vaba Lava" за оживление культурного пространства в Ида-Вирумаа. Театральный центр, созданный по новой для эстонской театральной сцены модели, привнес в Ида-Вирумаа современный театр и обеспечивает стабильный доступ к качественной культуре. В 2022 году наибольшее внимание привлекло сотрудничество "Vaba Lava" со всемирно известной театральной труппой "Rimini Protokoll", результатом которого стала постановка "100% Нарва".

В предыдущие годы признание получили Виктор Андреев, Пийа Тамм, "Viru Keemia Grupp", Эрика Кылло, Прийт Кама, НКО "Purtse Jõe Arenduskeskus", Андрей Катков, Владимир Вшивцев, Владимир Высоцкий, команда организаторов фестиваля "Голос гор", основатели Кивиылиского центра приключенческого отдыха Мадис Олт и Янек Маар, Маре Роозилехт, Айлар Хольцманн и туристический кластер Ида-Вирумаа.

Деятель года получит статуэтку за авторством скульптора Айвара Симсона и благодарственное письмо.

Конкурс "Деятель года в Ида-Вирумаа" уже в 16-й раз проводят Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Ида-Вируский центр предпринимательства и уездная газета "Северное побережье".

Как выдвинуть кандидата на звание "Деятеля года в Ида-Вирумаа" Предложите человека, чья деятельность заслуживает звания "Деятель года - 2023" в Ида-Вирумаа.

Подготовьте письменное обоснование того, почему именно этот человек заслуживает этого звания.

Отправьте предложение с обоснованием не позднее 6 февраля в Ида-Вирумааский союз самоуправлений по адресу: Keskväljak 1-301, 41594 Jõhvi или по электронной почте: ivol@ivol.ee, с пометкой "Aasta tegija 2023".