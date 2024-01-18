Хотя Министерство образования и науки организовало уже три встречи с местной общиной на тему закрытия гимназического образования в Кивиыли, община и министерство не пришли к единому мнению, и, очевидно, государство, несмотря на противостояние местных жителей, закроет здесь гимназические классы.
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Закрытие гимназической ступени в Кивиыли ⟩ Народ против, государство, очевидно, не отступит
- Ничего еще не решено, - уверяла на этих встречах местных жителей проектный руководитель Министерства образования и науки по государственным школам Ида-Вирумаа Хилле Ильвес, однако никакого другого варианта, кроме закрытия гимназической ступени, тоже не предлагается.