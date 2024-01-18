Закрытие гимназической ступени в Кивиыли ⟩ Народ против, государство, очевидно, не отступит

- Ничего еще не решено, - уверяла на этих встречах местных жителей проектный руководитель Министерства образования и науки по государственным школам Ида-Вирумаа Хилле Ильвес, однако никакого другого варианта, кроме закрытия гимназической ступени, тоже не предлагается.

Аргументом называют все то же обстоятельство, что количество детей уменьшается и взято направление на упорядочение школьной сети, в том числе на учреждение в каждом уезде по меньшей мере одной государственной гимназии. В Ида-Вирумаа их в сумме пять.