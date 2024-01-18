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Закрытие гимназической ступени в Кивиыли ⟩ Народ против, государство, очевидно, не отступит

Эрик Калда
, журналист
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Проектный руководитель Министерства образования и науки по государственным школам Ида-Вирумаа Хилле Ильвес пыталась в этот вторник в очередной раз объяснить коллективу и родителям учеников кивиылиской школы, что в Кивиыли перспектив у гимназического образования нет. Однако некоторые вопросы все же повисли в воздухе.
Проектный руководитель Министерства образования и науки по государственным школам Ида-Вирумаа Хилле Ильвес пыталась в этот вторник в очередной раз объяснить коллективу и родителям учеников кивиылиской школы, что в Кивиыли перспектив у гимназического образования нет. Однако некоторые вопросы все же повисли в воздухе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Хотя Министерство образования и науки организовало уже три встречи с местной общиной на тему закрытия гимназического образования в Кивиыли, община и министерство не пришли к единому мнению, и, очевидно, государство, несмотря на противостояние местных жителей, закроет здесь гимназические классы.

- Ничего еще не решено, - уверяла на этих встречах местных жителей проектный руководитель Министерства образования и науки по государственным школам Ида-Вирумаа Хилле Ильвес, однако никакого другого варианта, кроме закрытия гимназической ступени, тоже не предлагается.

Аргументом называют все то же обстоятельство, что количество детей уменьшается и взято направление на упорядочение школьной сети, в том числе на учреждение в каждом уезде по меньшей мере одной государственной гимназии. В Ида-Вирумаа их в сумме пять.

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