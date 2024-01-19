ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Боль и муки поиска компетентных чиновников

Причина этого также в частой смене власти, когда некоторые опытные чиновники решают, что по разным причинам новые правители им не подходят, и они, как сильные специалисты в своей области, сравнительно быстро находят новую работу и берегут свои нервы. Так и выясняется на следующий серый будний день после успешно организованного и опьяняющего властного переворота, что найти таких людей, которые пришли бы на работу, совсем непросто. В Кохтла-Ярве, например, недавно были трудности даже с поиском подходящих вице-мэров.

Поскольку во многих местных собраниях коалиция имеет незначительный перевес над оппозицией, а перескакивание из одного лагеря в другой - это в традициях местной культуры, привлечь в самоуправления сильных специалистов для реальной работы совсем непросто. Муниципалитетам, испытывающим финансовые трудности, также трудно предложить такую убедительную зарплату, ради которой бросились бы штурмовать вакансии. Особенно сейчас, когда учителя, преподающие на эстонском языке в Ида-Вирумаа, зарабатывают больше, чем высшие чиновники местных самоуправлений.

Уровень безработицы в Ида-Вирумаа в целом очень высок, но специалистов, хорошо знающих свое дело, мало. Поэтому существует опасность того, что муниципалитетам придется пойти на риск и экспериментировать с людьми, которые приезжают в поисках счастья или имеют прошлое, не очень подходящее для публичной службы. Но лучших вариантов зачастую просто нет.