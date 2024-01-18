В клубе "Ахтме" научат танцевать бачату

Директор клуба "Ахтме" Наталья Шабарчина сказала, что идея не случайна, она давно мечтала, чтобы в Кохтла-Ярве была возможность занятий так называемыми социальными танцами, предназначенными для общения людей и обмена позитивными эмоциями, активный и полезный во всех смыслах слова отдых. В будущем она мечтает устраивать танцевальные вечера.

- Бывая в разных странах, видела, как люди с удовольствием собираются вечером и танцуют, общаются, учатся новому и просто радуются движению и жизни, - говорит она. - Бачату, например, очень любят в Грузии. Танцуя ты испытываешь наслаждение от жизни, от ощущения своего тела и полета души.

Начинать никогда не поздно - на открытый урок ждут пары любого возраста от 18 лет. Для начала можно и без партнера, но Наталья считает, что в процессе единомышленник обязательно найдется.

Почему именно бачата? Потому что для этого танца не имеет значения возраст, рост, вес. Главное - желание научиться чувствовать свое тело, слушать музыку и партнера и импровизировать. Это доступно абсолютно всем.

- Мне кажется, что бачата легче, например, сальсы, - замечает она. - Осваивая движение за движением, пойдем дальше, может, попробуем и другие стили.

Наталья Шабарчина - известный танцор и хореограф, но преподавать бачату в Ахтме будет приглашенный тренер из Нарвы Катрин Нооркыйв.

- Потому что я всегда за профессионализм, надо делать то, что ты очень хорошо умеешь, - объясняет она. - Бачату я не могу преподавать профессионально, поэтому долго искала того, кто готов прийти к нам. Рада, что Катрин откликнулась - у нее большой опыт. Надеюсь, что задуманное получится, во всяком случае после объявления было много звонков и кохтлаярвесцы выражали желание попробовать.

Открытые уроки будут проходить по субботам, планируют встречи два-три раза в месяц. Стоимость полуторачасового занятия для пары - 15 евро, для одного участника - 10 евро.

СПРАВКА Бачата - танец родом из Доминиканской Республики, получивший также широкое распространение в латиноамериканских странах Карибского бассейна. Как музыкальный жанр разнообразна. Танцоров бачаты, а также музыкантов, играющих бачату, называют бачатеро.