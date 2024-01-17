Нарвские электростанции больше не зависят от российских шлюзов

На Нарвском водохранилище было построено сооружение, постоянно обеспечивающее охлаждающей водой Нарвские сланцевые электростанции, чтобы Россия больше не могла останавливать работу станций, пишет rus.err.
На реке Нарва есть плотина, половина шлюзов которой находится на эстонской стороне, а половина - на российской, и оба государства могут влиять на уровень воды. В последнем квартале прошлого года было достроено стационарное сооружение для обеспечения охлаждающей водой Нарвских электростанций, даже в случае снижения уровня воды в реке. До сих пор там действовало временное решение.
- Есть кризисные решения, которые будут реализованы, если уровень воды упадет. Мы не можем подробно говорить об этих деталях, но эти решения сейчас готовы и находятся в рабочем состоянии, - рассказал пресс-секретарь концерна Eesti Energia Маттиас Кайв.
Данное усовершенствование должно снизить риск того, что Россия может остановить работу Нарвских сланцевых электростанций, открыв шлюзы Нарвского водохранилища, тем самым понизив уровень воды в реке Нарве, из-за чего электростанции не получали бы достаточно охлаждающей воды.