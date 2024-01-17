Нарвские электростанции больше не зависят от российских шлюзов

На реке Нарва есть плотина, половина шлюзов которой находится на эстонской стороне, а половина - на российской, и оба государства могут влиять на уровень воды. В последнем квартале прошлого года было достроено стационарное сооружение для обеспечения охлаждающей водой Нарвских электростанций, даже в случае снижения уровня воды в реке. До сих пор там действовало временное решение.

- Есть кризисные решения, которые будут реализованы, если уровень воды упадет. Мы не можем подробно говорить об этих деталях, но эти решения сейчас готовы и находятся в рабочем состоянии, - рассказал пресс-секретарь концерна Eesti Energia Маттиас Кайв.

Данное усовершенствование должно снизить риск того, что Россия может остановить работу Нарвских сланцевых электростанций, открыв шлюзы Нарвского водохранилища, тем самым понизив уровень воды в реке Нарве, из-за чего электростанции не получали бы достаточно охлаждающей воды.