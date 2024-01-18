Кая Каллас: лишить граждан России права голоса невозможно без изменения Конституции

Премьер-министр Кая Каллас ответила на вопрос члена Рийгикогу Рийны Солман о задержке с лишением граждан России и Беларуси права голосовать. Каллас пояснила, что целью коалиции было приостановить избирательное право вышеназванных лиц быстро, не меняя Конституцию, чтобы граждане государств-агрессоров не могли голосовать в Эстонии, пока не закончится полномасштабная война в Украине.

По словам Каллас, предложенное изначально решение с юридической точки зрения было аналогичным приостановлению избирательного права заключенных. "Это было бы т. н. быстрым решением, которое успело бы вступить в силу до выборов в собрания местных самоуправлений в 2025 году. Теперь как президент, так и канцлер права утверждают, что это невозможно сделать без изменения Конституции", - пояснила Каллас.

- Каким будет наш следующий шаг? Министерство юстиции проведет новый анализ, представит новый вариант, как это можно сделать путем изменения Конституции. Возможно, Рийгикогу действительно поддержит этот вариант подавляющим числом голосов. Как известно, Конституцию мы можем изменить либо очень значительным большинством, либо двумя следующими один за другим составами, - отметила Каллас.