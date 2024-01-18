На нарвской границе оштрафовали таджикских нелегалов

Чаще всего причиной отказа во въезде в страну становится отсутствие документов или если въезжающие не могут внятно объяснить цели своего визита в Эстонию.

Также 18 января двое граждан Таджикистана были проверены на пограничном переходе "Нарва-1" уже при выезде из Эстонии. Выяснилось, что оба они находились на территории стран Шенгенского соглашения без законных оснований 22 дня, из них два дня - в Эстонской Республике. Гражданам Таджикистана приказали покинуть Эстонию, запретили въезд в Шенгенскую зону на три года и оштрафовали на 300 евро. После процедурных мероприятий людей выпустили в Россию.