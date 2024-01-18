Население Эстонии увеличилось на фоне рекордно низкой рождаемости

Естественный прирост населения был отрицательным: в 2023 году в Эстонии родилось 10 721 и умерло 15 832 человека. Увеличение населения произошло за счет положительного сальдо миграции: за год в Эстонию приехали 20 209 человек, а выехали 14 491 человек.

Таким образом, положительное сальдо миграции перекрыло отрицательный прирост населения на 607 человек.

По сравнению с предшествовавшим годом, иммиграция сократилась более чем вдвое: с 42 022 до 20 209 человек, а эмиграция увеличилась с 10 422 до 14 491 человека.

Рождаемость в 2023 году была рекордно низкой за весь период с 1919 года, когда началась регулярная публикация данной статистики. Число рождений впервые опустилось ниже 11 000. Показатель прошлого года также оказался меньше уровня рождаемости в 2022 году, который был до этого самым низким за последнее столетие.

В департаменте отметили, что у низкой рождаемости несколько причин, поскольку нынешние роженицы по большей части относятся к малочисленному поколению 1990-х годов, однако снижение гораздо значительнее, чем это можно было бы объяснить количеством женщин, выходящих из активного репродуктивного возраста. Вероятно, на уровень рождаемости влияет экономическая и политическая нестабильность, которые вместе с повсеместным ростом цен вынуждают семьи откладывать рождение детей. Завершение коронавирусного кризиса не привело к увеличению рождаемости. В 2022 году о низких показателях рождаемости сообщили также соседние Латвия и Финляндия, где по первоначальным данным в 2023 году также ожидается новый антирекорд.

Среди всех иммигрантов в прошлом году 11 529 человек, или 57%, имели гражданство Украины. По сравнению с 2022 годом количество иммигрантов с украинским гражданством сократилось на 21 688 человек. По первоначальным данным, Эстонию в 2023 году покинули 6515 граждан Украины.

Из граждан Эстонии страну покинул 4451 человек, а обратно вернулись 2865.

- Эстонцы часто не регистрируют миграцию, поэтому их доля среди зарегистрированных мигрантов небольшая, - отметили в департаменте.

Среди прошлогодних иммигрантов в Эстонии было 747 граждан России.

Уточненные данные по численности населения будут опубликованы 14 мая с учетом показателей незарегистрированной миграции.