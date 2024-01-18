Эстония готовится прекратить с Россией сотрудничество в уголовных и гражданских делах

Законопроект денонсирует договор между Эстонией и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, вступивший в силу в 1995 году. Согласно договору, о денонсации договора необходимо уведомить другую сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения пятилетнего срока действия договора.

"Агрессивная война Российской Федерации против Украины является существенным нарушением принципов международного права, в том числе Устава ООН. Согласно Уставу ООН, все члены ООН должны воздерживаться в своих международных отношениях от применения силы против территориальной целостности и политической независимости любого государства. С 24 февраля 2022 года Россия совершает на территории Украины серьезные военные преступления, нарушения прав человека и международного гуманитарного права. С 16 мая 2022 года Россия исключена из Совета Европы, и в связи с этим Конвенция о защите прав человека и основных свобод больше не применяется. Пока продолжается полномасштабная агрессивная война России против Украины, Эстония будет продолжать свои усилия по изоляции агрессора на международной арене и будет поддерживать двусторонние отношения с Россией исключительно на минимальном необходимом уровне. Необходимым условием договора о взаимной правовой помощи является доверие к правовой системе другого государства, а поскольку доверия к российской правовой системе нет, Эстония расторгнет договор о взаимной правовой помощи", говорится в повестке заседания.