Эстония высылает митрополита РПЦ, не осудившего войну в Украине

Гражданин Российской Федерации Валерий Решетников предоставил в Департамент полиции и погранохраны заявление о продлении вида на жительство, который Департамент полиции и погранохраны не продлит. Срок окончания его действующего срочного вида на жительство истекает 6 февраля.

- Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения, - пояснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару. В числе прочего представители Министерства внутренних дел неоднократно проводили беседы с Решетниковым и объяснили ему, что следует прекратить оправдание военных действий России и кремлевского режима в публичной деятельности. Несмотря на сделанные ранее предупреждения, Решетников не изменил риторику, несоответствующую ценностям и неподходящую для правового поля Эстонии. Поэтому Решетников признан представляющим угрозу безопасности государства.

При производстве по продлению вида на жительство были приняты во внимание деятельность Решетникова как представителя Московского Патриархата в Эстонии, его публичные выступления и высказывания, а также их влияние на внутреннюю безопасность страны. Свою оценку в этом дала также Полиция безопасности (KaПo).