Эстония высылает митрополита РПЦ, не осудившего войну в Украине

Эстония не продлит вид на жительство главы Эстонской митрополии РПЦ митрополита Евгения, известного в миру как Валерий Решетников, поскольку он представляет угрозу безопасности Эстонии.
Гражданин Российской Федерации Валерий Решетников предоставил в Департамент полиции и погранохраны заявление о продлении вида на жительство, который Департамент полиции и погранохраны не продлит. Срок окончания его действующего срочного вида на жительство истекает 6 февраля.
- Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения, - пояснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару. В числе прочего представители Министерства внутренних дел неоднократно проводили беседы с Решетниковым и объяснили ему, что следует прекратить оправдание военных действий России и кремлевского режима в публичной деятельности. Несмотря на сделанные ранее предупреждения, Решетников не изменил риторику, несоответствующую ценностям и неподходящую для правового поля Эстонии. Поэтому Решетников признан представляющим угрозу безопасности государства.
При производстве по продлению вида на жительство были приняты во внимание деятельность Решетникова как представителя Московского Патриархата в Эстонии, его публичные выступления и высказывания, а также их влияние на внутреннюю безопасность страны. Свою оценку в этом дала также Полиция безопасности (KaПo).
- По оценке Полиции безопасности Патриарх Московский и всея Руси Кирилл последовательно занимается оправданием и поддержкой кровавой агрессии кремлёвского режима против Украины. Деятельность как Патриарха Кирилла, так и митрополита Евгения помогала распространять и поощрять политику внутренней безопасности РФ в Эстонии, - сказал Ару и добавил, что следует также помнить о том, что после начала полномасштабной войны в Украине Рийгикогу признал Российскую Федерацию террористическим государством.
Решетников проживал в Эстонии на основании срочного вида на жительство в общей сложности четыре года. Ему выдавали вид на жительство на укороченный срок, то есть дважды на два года. Последнее продление вида на жительство Решетникова было два года назад, незадолго до начала полномасштабной войны в Украине. Близких родственников в Эстонии у него нет.
Срочный вид на жительство Решетникова истекает 6 февраля, после чего он должен покинуть Эстонию. Департамент полиции и погранохраны отправил Валерию Решетникову решение об отказе продлить его вид на жительство.
- В случае с причиной отказа в продлении срочного вида на жительство Решетникову мы говорим только об оценке результатов действий конкретного человека. Это решение никак не затрагивает Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата и верующих, - уточнил Ару.