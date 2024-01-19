Количество больных гриппом увеличилось на 11%

Всего за неделю зарегистрировано 3162 случая острых респираторных инфекций, почти треть из них - дети до 14 лет. Число людей, обращающихся к врачам, остается стабильным.

Число больных гриппом увеличилось на 11%. Вирус гриппа распространяется во всех возрастных группах. На данный момент в Эстонии циркулируют одновременно два подтипа вируса гриппа А, также в обращение поступил вирус гриппа В.

За последние две недели 132 пациентам потребовалась госпитализация из-за гриппа. Всего с начала сезона госпитализировано 434 человека. По предварительным данным, в этом сезоне зарегистрировано 23 летальных исхода, связанных с сопутствующей гриппом и основным заболеванием. Средний возраст погибших составляет 68 лет.

За неделю добавилось 1805 случаев COVID-19. Общее количество зарегистрированных случаев снизилось на 33,7%. По данным больниц, за неделю госпитализировано 134 пациента, из них 51 - по поводу основного заболевания. Четверо пациентов нуждались в интенсивной терапии, один пациент находился на контролируемом дыхании. По предварительным данным, предоставленным больницами, зарегистрировано пять смертей, связанных с сопутствующим заболеванием и основным заболеванием COVID-19.

И грипп, и COVID-19 могут иметь очень легкие симптомы у здоровых людей: легкий кашель и насморк, боль в горле. Поход в школу или на работу во время болезни создает нагрузку на организм и может осложнить течение болезни. Чтобы обезопасить группу риска и себя, важно оставаться дома и избегать тесного контакта даже при легких симптомах. Для групп риска и грипп, и COVID-19, и РСВ могут означать тяжелое заболевание и госпитализацию.