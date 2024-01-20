ОПРОС ⟩ Что может улучшить возобновление платного проезда в уездных автобусах?

Фото: Peeter Lilleväli Анатолий ДЕЛОВСКИЙ, пенсионер: - Жаль людей, все и так дорожает, многим трудно справляться. Хотелось бы, чтобы эти средства пошли на увеличение количества рейсов, чтобы автобусы соблюдали графики движения, больше бы было автобусных павильонов на остановках - в непогоду это очень важно, а ненастных дней у нас бывает много.

Фото: Peeter Lilleväli Ирина МЯГИ, швея: - Думаю, что ничего лучшего не будет. Перевозчики, возможно, рассчитывают на больший доход, но вряд ли - люди станут меньше ездить на уездных автобусах, выбирая городской общественный транспорт, там цены меньше. Для последних, наверное, хорошо.

Фото: Peeter Lilleväli Хельве ГУЩИНА, пенсионер: - В моем возрасте разницы нет, но думаю, что вряд ли что-то улучшится. Если народу станет меньше ездить, могут графики изменить, сократить рейсы. Это как минимум неудобно.

Фото: Peeter Lilleväli Виллем ИГНАТЬЕВ, пенсионер: - Это безобразие! Людям и так трудно жить, а если больные, безработные предпенсионного возраста. Вряд ли что изменится с платным проездом, условия в автобусах и так нормальные. Плохо, что часть автобусов не на всех остановках пассажиров берут, например №53, хотя останавливаются для высадки. Может, теперь будут всех возить?

Фото: Peeter Lilleväli Андрес РОККО, работник обслуживания: - Сам не езжу на автобусах лет пятнадцать, но мама ездит. В ее возрасте проезд бесплатный, но графики движения общественного транспорта часто не учитывают потребности пенсионеров, расчет на работающих и школьников. Чуть позже пойдешь, придется долго ждать. Это всегда проблема.