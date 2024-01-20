Хенри Казело: Кохтла-Ярве перейдет на эстоноязычное обучение, несмотря на нагнетание страха

По сравнению с муниципалитетами с высокой долей русскоязычного населения, такими как Маарду, Таллинн, Нарва, ситуация в Кохтла-Ярве даже лучше в том, что касается требуемого языкового уровня C1 для учителей общеобразовательных школ, поскольку, по данным Министерства образования и науки, только десять учителей не соответствуют требованиям по уровню владения языком. В упомянутых муниципалитетах эта цифра в несколько раз выше.

За это надо выразить признательность нашим работникам образования. К сожалению, хуже обстоят дела у воспитателей детских садов.

Что касается зарплат учителей, то я хотел бы поблагодарить эстонское государство, которое пришло на помощь Ида-Вирумаа и гарантировало достойную Западной Европы зарплату учителям, владеющим эстонским языком на требуемом уровне. Зарплата на самом деле является самым большим мотиватором, и несколько моих знакомых педагогов именно из-за этого тоже приехали в Ида-Вирумаа работать учителем.

Полуторакратная, и даже больше, зарплата учителя помогает нам конкурировать с остальной Эстонией, но постоянное скептическое отношение медиа к Кохтла-Ярве, к сожалению, не способствует этому. Подобные "деревенские разборки" в социальных сетях, где сыплются огульные обвинения, где, как правило, мало правды, никогда не приносили долгосрочной пользы. В конце концов, у нас такой же город и одна Эстония, и благополучие всех нас зависит от того, как мы сможем работать вместе, даже если у нас разные мировоззрения.