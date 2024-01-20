Хенри Казело: Кохтла-Ярве перейдет на эстоноязычное обучение, несмотря на нагнетание страха

Хотя ранее существовавшая практика предоставления новому правительству 100-дневного трудового мира ушла в прошлое, беспокойство вызывает большое количество провокационных статей. Я понимаю страхи, связанные с переходом на эстоноязычное образование, но заверяю, что нынешняя городская управа и директора наших школ заинтересованы в переходе на эстоноязычное обучение, и наше сотрудничество с Министерством образования и науки очень хорошее. Итальянское прожаривание в эстонском стиле однажды должно закончиться, а энергию, затрачиваемую на склоки между оппозицией и коалицией, следует направить исключительно на поддержку интересов и положительного имиджа жителей Кохтла-Ярве.
Отдавая должное нашей уездной газете "Северное побережье", я хотел бы отметить, что публикуемые в ней материалы оказывают влияние не только на население Ида-Вирумаа, но и на всю Эстонию. Пресса обладает огромной силой, и каждый руководитель города хочет плодотворно сотрудничать с уездной газетой. Однако мне бы ни за что не хотелось видеть свое имя в газете наподобие героя чеховского рассказа, о котором упомянули в газетной заметке потому, что он пьяным попал под лошадь.
Некоторые члены бывшей городской управы горько переживают потерю работы и не понимают, что политическая должность не вечна, однако на этом месте нужно прилагать усилия, чтобы вселить в людей уверенность в том, что зарабатывать на жизнь можно и на неполитических должностях.
Моя публикация является лишь ответом на эти статьи, и я хотел бы подчеркнуть, что все задачи, стоящие перед горуправой, решаются в ходе повседневной работы, а не через СМИ.
Общаясь с руководителями детских садов и школ Кохтла-Ярве, я могу подтвердить, что ни один руководитель образовательного учреждения не сказал, что переход на обучение на эстонском языке недопустим или что его невозможно осуществить. Однако действительно отмечалось, что ряд учителей не соответствует требованиям, и многие из них не достигнут необходимого уровня владения языком к установленному сроку. Впрочем, нехватка учителей не является большим сюрпризом ни для главы местного самоуправления, ни для любого, кто читает новости.
По сравнению с муниципалитетами с высокой долей русскоязычного населения, такими как Маарду, Таллинн, Нарва, ситуация в Кохтла-Ярве даже лучше в том, что касается требуемого языкового уровня C1 для учителей общеобразовательных школ, поскольку, по данным Министерства образования и науки, только десять учителей не соответствуют требованиям по уровню владения языком. В упомянутых муниципалитетах эта цифра в несколько раз выше.
За это надо выразить признательность нашим работникам образования. К сожалению, хуже обстоят дела у воспитателей детских садов.
Что касается зарплат учителей, то я хотел бы поблагодарить эстонское государство, которое пришло на помощь Ида-Вирумаа и гарантировало достойную Западной Европы зарплату учителям, владеющим эстонским языком на требуемом уровне. Зарплата на самом деле является самым большим мотиватором, и несколько моих знакомых педагогов именно из-за этого тоже приехали в Ида-Вирумаа работать учителем.
Полуторакратная, и даже больше, зарплата учителя помогает нам конкурировать с остальной Эстонией, но постоянное скептическое отношение медиа к Кохтла-Ярве, к сожалению, не способствует этому. Подобные "деревенские разборки" в социальных сетях, где сыплются огульные обвинения, где, как правило, мало правды, никогда не приносили долгосрочной пользы. В конце концов, у нас такой же город и одна Эстония, и благополучие всех нас зависит от того, как мы сможем работать вместе, даже если у нас разные мировоззрения.
Думаю, что каждый работающий в Ида-Вирумаа руководитель государственного учреждения, предприятия или самоуправления сталкивался с одними и теми же проблемами - текучестью кадров и нехваткой квалифицированных сотрудников. В этом плане, конечно, муниципалитет должен оказывать поддержку руководителям учебных заведений в поиске новых сотрудников - хороший руководитель всегда будет смотреть по сторонам и искать людей, которые смогут создать добавленную стоимость для муниципалитета или подведомственных ему учреждений.
"Городская управа Кохтла-Ярве никоим образом не препятствует переходу на эстоноязычное образование, но общаться с людьми надо достойно, а не высокомерно".
Хенри Казело, мэр Кохтла-Ярве
Как самоуправление мы должны еще больше думать о том, как поощрять учителей и других работников образования приезжать сюда. Помимо информационной кампании, нам необходимо создать достойный мотивационный пакет, который бы предлагал среди прочего хорошие возможности для укрепления здоровья, более доступные кружки по интересам для учительских семей или, например, места в детских садах.
Наряду с хорошей зарплатой должен быть хороший и здоровый трудовой коллектив, в котором царят взаимное уважение и позитивная рабочая атмосфера. Некоторых членов предыдущего городского управления обвиняли в неуважительном, унизительном и издевательском обращении. Я осуждаю такой тип управления: перемены должны происходить посредством поощрения и позитивного подхода. Даже после того, как наступит срок перехода на эстоноязычное обучение, нужно сохранять достоинство и поблагодарить уходящих учителей за проделанную работу, ведь теряют работу учителя, десятилетиями обучавшие местных детей, некоторые из которых стали лучшими в своей области.
Обладатели российского или серого паспорта также хотят, чтобы их дети хорошо владели эстонским языком. В будущем знание эстонского языка даст их детям то конкурентное преимущество, которого у них самих не было в свое время. К этому мы и должны стремиться - чтобы все больше людей понимали важность изучения эстонского языка. Правда, разыгрывание национальной карты по многим причинам уже неактуально, поскольку в свете развязанной Россией беспощадной войны многие жители Ида-Вирумаа начинают все больше понимать, насколько важно сохранить эстонский язык и европейский дух.
В заключение хотелось бы еще раз подтвердить, что городская управа Кохтла-Ярве никоим образом не препятствует переходу на эстоноязычное образование, но общаться с людьми нужно достойно, а не высокомерно.
Переход на эстоноязычное образование является фактом, и цель городских властей - поддержать кампании по набору персонала в учебных заведениях и слаженно работать с организациями, поддерживающими образование, а также с университетами, чтобы уменьшить нехватку учителей, которая может еще больше возрасти с уходом учителей после перехода на эстоноязычное обучение.
Я приглашаю всех жить и работать в Кохтла-Ярве: у нас прекрасные люди, нет очередей в детский сад, доступная недвижимость и одни из лучших спортивных сооружений в Балтии, а специалисты высоко ценятся в Ида-Вирумаа и зарабатывают значительно больше, чем в среднем по Эстонии.
Я надеюсь, что, как только исчезнут страхи, связанные с переходом на эстоноязычное образование, прекратятся и постоянные сетования, оказывающие уезду медвежью услугу. Давайте больше говорить о том, что хорошо в Кохтла-Ярве, в противном случае не помогут ни рекламные кампании, ни усилия руководителей школ по привлечению в наши края новых людей с горящими глазами, желающих советом и делом внести свой вклад в развитие нашего региона.