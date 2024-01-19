Рядом с очистными сооружениями Силламяэ построят солнечный парк

На прошлой неделе Фонд предпринимательства и инноваций (EAS) решил поддержать строительство солнечной электростанции рядом с очистными сооружениями АО "Sillamäe Veevärk" суммой около 11000 евро. Общая стоимость объекта составляет 36349 евро, 25444 евро должно вложить само предприятие. Солнечный парк должен быть готов к 2 августа этого года.

Выработка солнечной электростанции будет использоваться для покрытия потребления электроэнергии очистными сооружениями, и, следовательно, соответствующее количество электроэнергии и услуг электросети будет закупаться в меньшем объеме. С учетом относительно высокой цены на электроэнергию и постоянного роста цены сетевой услуги, солнечная электростанция со сроком службы не менее 25 лет принесет экономическую выгоду.