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Последнее предложение ⟩ Ценой нового школьного здания в Тойла является конец гимназии

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Волостная власть должна в ближайшие месяцы решить, принять ли предложение министерства о новом школьном здании или сохранить гимназию в Тойла.
Волостная власть должна в ближайшие месяцы решить, принять ли предложение министерства о новом школьном здании или сохранить гимназию в Тойла. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство образования и науки сообщило Тойласкому волостному управлению, что готово финансировать строительство нового здания основной школы только в том случае, если гимназическая ступень в Тойла закроется.

Тойлаское волостное управление в декабре представило министерству три варианта упорядочения образовательной сети в волости. Согласно первому предложению, в Тойла обучение в гимназической ступени продолжится, а министерство в виде исключения добавит в меру поддержки упорядочения школьной сети возможность реконструировать учебное здание гимназии.

Второй вариант заключался в том, что министерство профинансирует строительство нового учебного здания основной школы и государство возьмет на себя содержание гимназической ступени в Тойла.

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