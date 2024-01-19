Министерство образования и науки сообщило Тойласкому волостному управлению, что готово финансировать строительство нового здания основной школы только в том случае, если гимназическая ступень в Тойла закроется.
Для подписчиков
Последнее предложение ⟩ Ценой нового школьного здания в Тойла является конец гимназии
Тойлаское волостное управление в декабре представило министерству три варианта упорядочения образовательной сети в волости. Согласно первому предложению, в Тойла обучение в гимназической ступени продолжится, а министерство в виде исключения добавит в меру поддержки упорядочения школьной сети возможность реконструировать учебное здание гимназии.