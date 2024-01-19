Эстония поможет Украине с вхождением в европейское пространство

Соответствующие цифры зафиксированы в государственной бюджетной стратегии.

Вице-канцлер МИД Эстонии Марийн Ратник пояснила, что из этой суммы на соответствующие цели будет выделено 12,8 млн евро Эстонскому центру сотрудничества в целях развития (ESTDEV), один миллион евро - на гуманитарную помощь Украине и 200 000 евро - на поддержку сотрудничества с Украиной эстонского бизнеса. В последнем случае речь в основном идет о налаживании деловых контактов с украинскими партнерами.

Эта помощь будет выделяться исходя из одобренной правительством в начале января долгосрочной стратегии Эстонии в сфере сотрудничества в целях развития, а также принципов и плана действий по восстановлению Украины.

Ратник добавила, что правительство также уточнило те сферы, в которых выделяемые Эстонией средства могут быть наиболее полезны.

- Эти те секторы, [с проблемами в которых] мы сами сталкивались в прошлом, поскольку мы сами выходили из того же общества, из которого пытается выкарабкаться Украина: реформа системы образования, развитие системы здравоохранения, цифровые и кибернетические решения, - сказала Ратник.

Кроме того, Украина нуждается во всевозможной помощи в сфере реального строительства, которую Эстония готова оказать. Помимо материальной помощи, Эстония предложит Украине поддержку во внедрении новых и более эффективных систем и процессов. В качестве примера Ратник привела детский сад в Житомире, построенный с новыми для Украины пространственными решениями, сооружение которого сопровождалось соответствующим обучением воспитателей и педагогов.