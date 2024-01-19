Эстония поможет Украине с вхождением в европейское пространство

В дополнение к 0,25% своего внутреннего валового продукта, предназначенного на оказание военной помощи Украине, Эстония будет ежегодно выделять Киеву 14 млн евро в рамках сотрудничества с целью развития. Также эстонские специалисты помогут Украине с решением проблем переходного периода, с которыми Эстония в свое время столкнулась сама, сообщает rus.err.
Соответствующие цифры зафиксированы в государственной бюджетной стратегии.
Вице-канцлер МИД Эстонии Марийн Ратник пояснила, что из этой суммы на соответствующие цели будет выделено 12,8 млн евро Эстонскому центру сотрудничества в целях развития (ESTDEV), один миллион евро - на гуманитарную помощь Украине и 200 000 евро - на поддержку сотрудничества с Украиной эстонского бизнеса. В последнем случае речь в основном идет о налаживании деловых контактов с украинскими партнерами.
Эта помощь будет выделяться исходя из одобренной правительством в начале января долгосрочной стратегии Эстонии в сфере сотрудничества в целях развития, а также принципов и плана действий по восстановлению Украины.
Ратник добавила, что правительство также уточнило те сферы, в которых выделяемые Эстонией средства могут быть наиболее полезны.
- Эти те секторы, [с проблемами в которых] мы сами сталкивались в прошлом, поскольку мы сами выходили из того же общества, из которого пытается выкарабкаться Украина: реформа системы образования, развитие системы здравоохранения, цифровые и кибернетические решения, - сказала Ратник.
Кроме того, Украина нуждается во всевозможной помощи в сфере реального строительства, которую Эстония готова оказать. Помимо материальной помощи, Эстония предложит Украине поддержку во внедрении новых и более эффективных систем и процессов. В качестве примера Ратник привела детский сад в Житомире, построенный с новыми для Украины пространственными решениями, сооружение которого сопровождалось соответствующим обучением воспитателей и педагогов.
С учетом начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, Эстония также сможет поделиться с ней собственным опытом в этом процессе, а также в получении и использовании субсидий из фондов ЕС.
По словам исполнительного директора ESTDEV Клена Яэратса, эстонское агентство заработало высокую репутацию в глазах крупных международных партнеров, участие которых расширяет финансовые возможности реализуемых проектов. Кроме того, ESTDEV готов работать на месте, а такая готовность есть не у всех располагающих крупными финансовыми ресурсами организаций.
Ратник подчеркнула, что послевоенные затраты на восстановление Украины оцениваются в 400 млрд евро, и такие деньги могут быть выделены только крупными донорами, такими как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и др. "Все эти учреждения не реализуют проекты самостоятельно, а предлагают проектное финансирование, на которое можно подавать заявки", - пояснила Ратник, отметив, что в этом процессе смогут принять участие и эстонские компании.
Она добавила, что это также принесет налоговые доходы Эстонии. "Ясно, что поддержание функционирования украинской экономики посредством предпринимательства и сотрудничества между предприятиями будет тем [фактором], который снизит будущие затраты всех доноров, в том числе и наши, на восстановление Украины", - сказала вице-канцлер МИД Эстонии.
Бюджет ESTDEV в 2023 году составил 21,9 млн евро. Ратник и Яэратс отметили, что крупные средства на сотрудничество в целях развития также выделяют Академия электронного государства и некоммерческие организации Mondo ja Pagulasabi, основная часть финансирования которых поступает из внебюджетных источников.