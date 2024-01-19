Йыхвиским полицейским пришлось по воле обстоятельств стать няньками

Йыхвиские патрульные полицейские под давлением обстоятельств взяли на себя роль нянь, когда матери двух маленьких детей срочно потребовалась медицинская помощь, а детей оставить было не с кем.
- События начали разворачиваться утром 18 января, когда у патрульных полицейских Марка и Виктории начался рабочий день и они получили не совсем обычный вызов. А именно: одна мама позвонила по телефону помощи детям и сообщила, что из-за неожиданной проблемы со здоровьем должна лечь в больницу, а дома спят двое маленьких детей, сообщили в аккаунте Йыхвиского отделения полиции в социальных сетях. К сожалению, у женщины не было близких, к кому она могла бы обратиться рано утром, и о своей проблеме она сообщила по телефону помощи детям, откуда, в свою очередь, проинформировали о случившемся полицию.