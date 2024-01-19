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Йыхвиским полицейским пришлось по воле обстоятельств стать няньками

Северное побережье
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Йыхвискому патрульному полицейскому Марку неожиданно пришлось вместо того, чтобы охранять правопорядок на улицах, присматривать за детьми заболевшей матери, и он справился с этим хорошо.
Йыхвискому патрульному полицейскому Марку неожиданно пришлось вместо того, чтобы охранять правопорядок на улицах, присматривать за детьми заболевшей матери, и он справился с этим хорошо. Фото: Jõhvi politseijaoskond

Йыхвиские патрульные полицейские под давлением обстоятельств взяли на себя роль нянь, когда матери двух маленьких детей срочно потребовалась медицинская помощь, а детей оставить было не с кем.

- События начали разворачиваться утром 18 января, когда у патрульных полицейских Марка и Виктории начался рабочий день и они получили не совсем обычный вызов. А именно: одна мама позвонила по телефону помощи детям и сообщила, что из-за неожиданной проблемы со здоровьем должна лечь в больницу, а дома спят двое маленьких детей, сообщили в аккаунте Йыхвиского отделения полиции в социальных сетях. К сожалению, у женщины не было близких, к кому она могла бы обратиться рано утром, и о своей проблеме она сообщила по телефону помощи детям, откуда, в свою очередь, проинформировали о случившемся полицию.

Так как женщина уже спешила под опеку врачей, а дети находились дома одни, полицейские не сочли за труд самим разрешить неожиданно возникшую ситуацию. Они взяли у встревоженной матери ключи от квартиры и поехали к детям. "К тому времени, когда полицейские вошли в дом к детям, маленькие граждане мира только что проснулись, и, увидев вместо матери наших работников, ребенок помладше спросил, где мама. Полицейские объяснили детям, что их маме пришлось пойти к врачу, а присматривать за ними пока будут именно они. Для начала полицейские засучили рукава и приготовили детям вкусный завтрак. Когда дети наелись досыта, началось время игр. Вместе сыграли во все игры, которые имелись у детей дома", - написала полиция в своем аккаунте в социальных сетях.

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