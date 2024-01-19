Главу "Аквафора" обвинили в расширении бизнеса в России

После начала войны в Украине владелец известной компании Aquaphor оформил российский бизнес на себя лично, что дало ему возможность говорить о выходе бизнеса из России. Однако с тех пор принадлежащий ему российский "Аквафор" нарастил выручку, успел открыть завод под Петербургом и продолжил продавать продукцию в Крым.

Производитель водных фильтров "Аквафор" - четвертый по величине налогоплательщик Нарвы, работодатель для сотен жителей Северо-востока, заказчик для многих здешних предприятий. Высокотехнологичное производство стало любимчиком государства: Aquaphor посещали министры и президент Керсти Кальюлайд, он получал государственные пособия.

После начала войны в Украине основатель компании Джозеф Шмидт говорил эстонским СМИ, что компания уходит из России. В последние годы связь с Россией эстонский Aquaphor не афишировал. Здешняя компания заговорила о себе как о международной фирме, работающей на европейском, американском и израильском рынках.

"Моя абсолютная и высшая ценность - права человека, включая право на жизнь и здоровье. Каждая человеческая жизнь бесценна, - написал Джозеф Шмидт в ответ на вопросы Äripäev. - Осуждаю любое нарушение международного права".

Однако, как выяснили "Деловые ведомости", поставки в Россию сохранялись. Они росли в абсолютных цифрах, хотя и снижалась их доля от общей выручки - по подсчетам Äripäev, в последние годы, в т.ч. после начала войны, они составляли порядка 40-50%. Выручка продолжила расти, а прибыль в 2022 году в три раза превысила прибыль международного Aquaphor в Эстонии, составив 10 млн евро. Компания открыла новый завод под Петербургом. На сайте компании можно найти сертификаты, удостоверяющие ее право быть эксклюзивным представителем "Аквафора" в Крыму. На сертификатах стоит подпись Джозефа Шмидта.

- Продолжая вести бизнес с Россией, компании посылают некрасивый сигнал о том, что все это (преступления РФ в Украине – ред.) не имеет значения и что погоня за прибылью и долей рынка выше человеческих страданий, - сказала Äripäev менеджер по коммуникациям организации B4Ukraine Ирина Павлова.

Активисты даже подсчитали, что на налоги, ежегодно выплачиваемые российским "Аквафором", можно купить 160 боевых дронов "Шахед" или 2-3 крылатые ракеты "Искандер".

Читайте расследование полностью на сайте dv.ee.