Посетителей ночных клубов просят сообщать о случаях сексуальных домогательств

- Несмотря на то, что домогательство является уголовно наказуемым деянием, доказать такие случаи трудно. Еще труднее это сделать в контексте ночной жизни, - говорит руководитель услуги помощи жертвам насилия при Департаменте социального страхования Анника Сильде.

Она добавляет, что ситуация все же не является безнадежной: "Сексуальных домогательств можно избежать, например, с помощью очевидцев. По этой причине мы сфокусировали свою кампанию на трех простых призывах: заметь, вмешайся, помоги".

В мире тема сексуальных домогательств поднимается все активнее и все меньше к ним проявляется толерантности. Движение #metoo, вспыхнувшее в Голливуде, в Эстонии вызывает противоречивую полемику на тему сексуальных домогательств. Особенно в ночной жизни, когда люди ведут себя более открыто, чем обычно. Стигматизированное отношение, согласно которому жертва будто сама несет вину за то, что с ней обошлись ненадлежащим образом, по-прежнему является проблемой. С ней Департамент социального страхования намерен бороться на общественном уровне.

Кампания "Заметь. Вмешайся. Помоги." подходит к профилактике сексуальных домогательств комплексно. Для нее созданы различные визуальные решения, а также веб-страница www.palunabi.ee/ooelu, на которой собрана информация о том, как отличать флирт от домогательства, а также имеются хорошие подсказки, как очевидец может вмешаться и помочь жертве. Кроме этого, департамент вместе с партнерами организует тематические курсы для представителей пока только столичных ночных заведений.

Соглашение, которое готовится по примеру Лондона и Бристоля и в сотрудничестве с этими городами, включит в себя предназначенные для работников ночных заведений учебные материалы, помогающие научиться лучше замечать ситуации сексуального преследования, и тому, как в них вмешиваться и оказывать помощь. Это соглашение призвано обеспечивать безопасную атмосферу всем участникам ночной жизни, вне зависимости от их пола, национальности, цвета кожи, вероисповедания, убеждений, возраста, недостатка здоровья, сексуальной ориентации и гендерного самоопределения.

- Более безопасная ночная жизнь - это решение общественности, - говорит советник по ночной жизни при городской управе Таллинна Натали Метс. Она убеждена, что если все стороны приложат усилия, то в будущем доля людей, становящихся жертвами сексуального домогательства, значительно снизится: "Более безопасная ночная жизнь должна быть обеспечена всем. Призываю всех замечать, вмешиваться и помогать".