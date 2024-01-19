Эксперт: иностранные инвесторы не боятся Путина

- В конце прошлого года на балтийском рынке недвижимости было три крупных сделки: Viru Keskus был выкуплен миноритарными акционерами, в Риге было выкуплено здание логистики Rimi, а Technopolis продал свои здания в Вильнюсе. У всего этого есть общий знаменатель – иностранные инвесторы уходят. Но не стоит думать, что причиной является война или военная угроза, - сказал Аракас.

По его словам, люди, которые говорят о военной угрозе, на самом деле ничего о ней не знают, а те, кто знает, не могут говорить об этом, поскольку это государственная тайна.

- Скорее, дело в том, что в Скандинавии рынок недвижимости находится в кризисе уже больше поколения, а в такое время все иностранные инвестиции прекращаются и основное внимание уделяется внутреннему рынку. Так что причина скорее в этом. Легко списать это на страх перед Путиным, но страх перед Путиным в Финляндии не меньше, чем в Эстонии, - констатировал Аракас.