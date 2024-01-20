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Финансами города Кохтла-Ярве будет руководить 24-летний Айвар Камал

Эрик Гамзеев
, журналист
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Айвар Камал с отличием закончил в 2021 году Таллиннский университет по специальности "управление международным бизнесом".
Айвар Камал с отличием закончил в 2021 году Таллиннский университет по специальности "управление международным бизнесом". Фото: Erakogu

С 1 февраля к работе в должности финансового руководителя Кохтла-Ярвеского горуправления приступит 24-летний таллиннец Айвар Камал, имеющий также нарвские корни.

Камал с отличием закончил Таллиннский университет по специальности "управление международным бизнесом". Он являлся активным деятелем Союза молодежных объединений Эстонии в качестве секретаря по внешним отношениям, а также был проектным руководителем Молодежной академии участия. Сейчас он последние дни дорабатывает финансовым аналитиком в занимающейся главным образом энергоаудитами консультационной фирме "Energex". В "Youtube" он на основе личного опыта делился также полезными приемами для начинающих инвесторов.

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