Кристина Каллас: никаких отсрочек с переходом на эстоноязычное обучение больше не будет

- Нарва, как и вся Эстония, движется к эстоноязычному образованию по тому же графику и на тех же условиях. Это четкое послание должно быть донесено местным самоуправлением до руководителей своих учебных заведений, - заявила министр.

По словам Каллас, для проведения реформы необходимо увеличить объем обучения на эстонском языке на всех образовательных ступенях и обеспечить наличие специалистов в этой сфере с необходимым знанием государственного языка.

- В настоящее время эстонский язык в Нарве активно изучают 175 работников образования. Кроме того, при поддержке Нарвского колледжа мы предлагаем различные курсы, которые помогут учителям подготовиться к переходу на эстоноязычное обучение, - отметила министр.

На встрече с мэром Нарвы министр образования также подняла вопрос организации школьной сети. По ее словам, за счет средств структурных фондов нового периода можно поддержать продолжающееся улучшение нарвской школьной сети.

- Количество рождений значительно снизилось, и школьная сеть должна адаптироваться к изменившимся обстоятельствам. Это позволяет инвестировать в учителей и учебную работу вместо того, чтобы содержать полупустые школьные здания. Предложение министерства касается объединения трех школ города Нарвы и строительства нового школьного здания, а также передачи управления Нарвской школой для взрослых государству, - сказала министр.

Чтобы принять предложение, городская управа Нарвы должна до марта представить материалы горсобранию.

Переход на обучение на эстонском языке начнется в детских садах, а также в первых и четвертых классах в 2024 году и продлится до 2030 года.