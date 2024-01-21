ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Учителя должны быть свободны в принятии решения об участии в забастовке

Однако начинающаяся на следующей неделе так называемая реальная забастовка покажет в уезде совершенно новое лицо. И хотя во многих школах работники образования будут бастовать всего несколько дней, в форме, так сказать, забастовки солидарности, в сознании многих здешних учителей, похоже, что-то изменилось.

Правда, многие учителя в уезде все еще стоят перед дилеммой относительно забастовки: протестовать против государственной политики оплаты труда в ситуации, когда многие учителя в Ида-Вирумаа получают от того же государства солидную доплату, которая доводит их зарплату до более чем 3000 евро, не кажется правильным и справедливым. Но в то же время в качестве аргумента приводится солидарность с коллегами из других регионов.

Да, опросы показывают, что общество поддерживает требования учителей, но если рассматривать их в более широком контексте, то многие ида-вируские учителя могут и тут испытывать неловкость. В ситуации, когда экономика падает, безработица растет особенно быстро именно в Ида-Вирумаа, а государство из-за нехватки средств вынуждено сокращать расходы и повышать налоги, возникает вопрос: не уместно ли, помимо солидарности с собственными коллегами, проявить солидарность и понимание с обществом в целом, попытаться найти компромисс? Впрочем, наверняка найдутся аргументы и в пользу обратного.

Важно, чтобы у работников образования сохранялась свобода самим решать, оправданна ли забастовка, и действовать соответствующим образом. В Ида-Вирумаа больше всего государственных общеобразовательных школ по сравнению с другими регионами, и с учетом противоречивых заявлений Министерства образования по ходу этой забастовочной акции, можно было бы предположить, что здешние государственные школы окажутся под давлением со стороны центрального правительства в отношении забастовки. Хотелось бы надеяться, что так не случится, по крайней мере пока никаких доказательств этому нет. Хотя в нескольких крупных госгимназиях Ида-Вирумаа на этот раз нет ни малейшего намека на забастовку.