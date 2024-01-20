Двенадцать лет назад в Йыхви по инициативе инженера, специалиста по автоматике и системотехнике Михаила Дербнева открылся кружок роботроники, который получил название "RoboTalu". С горящими глазами инициатор объяснял, что наступило десятилетие роботов и подрастающее поколение необходимо к этому готовить. При поддержке самоуправления были приобретены около десятка комплектов "Лего", с которых и начали. Прогресс идет вперед, и роботы давно пришли в нашу жизнь - они чистят полы и моют окна, выполняют множество других задач и функций, список которых постоянно пополняется. Спустя годы у Михаила по-прежнему горят глаза и энтузиазма, похоже, ничуть не убавилось. Что показал опыт и как развивается "RoboTalu"? Об этом и был наш разговор.

- Что изменилось за 12 лет?

- Многое, не только появление новых моделей роботов, но и с точки зрения применения новых подходов в работе. Когда начинал, пытался сделать большой класс. Но практика подтвердила теории управления, используемые на производстве, и показала, что эффективная работа возможна, когда в группе семь-десять человек, также изменились сами дети. Мне кажется, что они стали намного быстрее соображать. Мозг нового поколения ждет ускоренного потока информации. Не перестаю удивляться - как они, дети, умудряются придумать что-то такое, что подчас даже мне, инженеру и специалисту по автоматике и системотехнике, в голову не придет.

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