Эстония построит на границе с Россией 600 бункеров

Министры обороны стран Балтии, встретившиеся в Риге, согласовали в пятницу принципы создания Балтийской оборонительной зоны. Сейчас вооруженные силы балтийских стран готовят более точные планы. Предполагается, что в приграничных районах Эстонии будет до 600 бункеров, сообщает rus.err.
- Война России в Украине показала, что, помимо снаряжения, боеприпасов и живой силы, нам необходимы также физические оборонительные сооружения на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра, - заявил министр обороны Ханно Певкур, подчеркнув, что их цель заключается в предотвращении военного конфликта в нашем регионе.
Кроме того, во время войны в качестве оборонительных сооружений используются колючая проволока и так называемые зубы дракона, а также применяются противотанковые мины.
- Мы делаем это для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности, но если возникнет хоть малейший риск, мы будем готовы к различным сценариям быстрее, - добавил Певкур.
Советник вице-канцлера Минобороны по оборонной готовности Кайдо Тийтус сообщил ERR, что министерство занимается вопросом оборонительных сооружений со второй половины 2023 года. Стоимость оборонных объектов, по первой оценке, составляет до 60 миллионов евро.
Необходимость создания Балтийской оборонительной зоны также вытекает из договоренности на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году о том, что альянс будет защищен с первого метра.
В мирное время мины, колючая проволока и так называемые зубы дракона не размещаются в зоне обороны, а заранее складируются в близлежащих местах.
Установка бункеров на местности начнется в начале 2025 года. Но сначала необходимо договориться и согласовать с землевладельцами, ведь большая часть оборонительной зоны расположена на частных землях.
Тийтус выразил надежду, что с землевладельцами будет достигнуто определенное соглашение о землепользовании. Условия компенсации также обсуждаются.
Тийтус подчеркнул, что бункеры можно использовать и в мирное время. По его словам, цель состоит в том, чтобы бункеры не раздражали глаза и не мешали повседневной жизни.
По словам Тийтуса, бункер мог бы вместить один взвод солдат, то есть около 10 человек на площади 35 квадратных метров.
Окончательный проект бункеров все еще находится в разработке, но одним из критериев определенно является то, что они могут быть построены быстро и без особых усилий даже обычной пехотой.
- Хотелось бы, чтобы эти бункеры были, так сказать, модульными, чтобы их можно было легко транспортировать, а также строить, - сказал начальник оперативного отдела Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла.