Если предупредительная забастовка работников образования, организованная по всей Эстонии в октябре прошлого года, в Ида-Вирумаа была относительно малочисленной, то в забастовке, которая начнется на следующей неделе, примут участие значительно больше уездных работников образования. Из восьми самоуправлений Ида-Вирумаа школьной забастовки не будет только в одном городе.
Для подписчиков
Большой обзор забастовки ⟩ Только в одном городе Ида-Вирумаа не бастует ни один учитель
- На этот раз ситуация в Ида-Вирумаа получше. Участвует больше школ, и число участников немного больше, чем во время предупредительной забастовки, - сказала глава профсоюза работников образования Ида-Вирумаа (EHL) и учитель Иллукаской школы Аннели Дитрих. Состоится как поддерживающая, так и бессрочная забастовка.