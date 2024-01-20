Большой обзор забастовки ⟩ Только в одном городе Ида-Вирумаа не бастует ни один учитель

Прошлой осенью самая массовая предупредительная забастовка была в Йыхвиской основной школе. Коллектив этой школы также один из самых активных участников забастовки, которая начнется на следующей неделе.

Если предупредительная забастовка работников образования, организованная по всей Эстонии в октябре прошлого года, в Ида-Вирумаа была относительно малочисленной, то в забастовке, которая начнется на следующей неделе, примут участие значительно больше уездных работников образования. Из восьми самоуправлений Ида-Вирумаа школьной забастовки не будет только в одном городе.