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Большой обзор забастовки ⟩ Только в одном городе Ида-Вирумаа не бастует ни один учитель

Эрик Калда
, журналист
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Прошлой осенью самая массовая предупредительная забастовка была в Йыхвиской основной школе. Коллектив этой школы также один из самых активных участников забастовки, которая начнется на следующей неделе.
Прошлой осенью самая массовая предупредительная забастовка была в Йыхвиской основной школе. Коллектив этой школы также один из самых активных участников забастовки, которая начнется на следующей неделе. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Если предупредительная забастовка работников образования, организованная по всей Эстонии в октябре прошлого года, в Ида-Вирумаа была относительно малочисленной, то в забастовке, которая начнется на следующей неделе, примут участие значительно больше уездных работников образования. Из восьми самоуправлений Ида-Вирумаа школьной забастовки не будет только в одном городе.

- На этот раз ситуация в Ида-Вирумаа получше. Участвует больше школ, и число участников немного больше, чем во время предупредительной забастовки, - сказала глава профсоюза работников образования Ида-Вирумаа (EHL) и учитель Иллукаской школы Аннели Дитрих. Состоится как поддерживающая, так и бессрочная забастовка.

Большинство детсадов не будут участвовать

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