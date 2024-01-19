Умер Олав Валлимяэ, руководитель образования и краевед Тойла

Олав Валлимяэ, получивший диплом учителя математики и физики, в 1948 году окончил Йыхвискую среднюю школу и связал свою дальнейшую жизнь с образованием. В 1949 году он был назначен исполняющим обязанности учителя математики и физики Вокаской семилетней школы. С 1964 по 1991 год Олав Валлимяэ был директором Тойлаской школы. Во время его директорства в школе в 1974 году в Тойла было построено новое школьное здание.

Олав Валлимяэ, всю жизнь проживший в родном Пюхайыэ, проявлял глубокий интерес к истории образования в своей деревне и регионе и написал об этом несколько книг.

Сам Валлимяэ сказал в интервью "Северному побережью" в день своего 90-летия весной 2020 года, что не претендует на то, чтобы писать историю. "Тут нужно сказать так: я не пишу историю, я записываю воспоминания. Я помню, что у отца был один красный теленок с пятью ногами, и пятая нога была зеленой. Попробуй возрази!" - сказал он.

В 1999 году Олав Валлимяэ был избран первым почетным гражданином Тойлаской волости, а год спустя был награжден орденом Белой звезды V степени. В 2012 году во дворе Тойлаской гимназии в знак благодарности была установлена именная скамья Олава Валлимяэ.