ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Александр Аполинский

Однако как же иначе могло быть в случае чиновника, о котором даже взявший его на работу мэр говорит, что его прошлое чести ему не делает. К тому же сейчас, когда происходят одновременно как сворачивание школьной сети, так и большой переход на эстоноязычное образование, главный специалист по образованию является в горуправлении одним из лиц ключевого значения, на которого лучи прожекторов будут направлены 24/7. Особенно в ситуации, когда занимающийся вопросами образования вице-мэр является в этой теме зеленым, как первые зеленые ростки травы, проклюнувшейся весной из земли.