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За неделю пять человек умерли от коронавируса

Северное побережье
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В Ида-Вируской центральной больнице уже три года работает так называемое коронаотделение, и хотя на сегодня вирус значительно ослабел, потребность в стационарном лечении не исчезла.
В Ида-Вируской центральной больнице уже три года работает так называемое коронаотделение, и хотя на сегодня вирус значительно ослабел, потребность в стационарном лечении не исчезла. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

За минувшую неделю в Эстонии выявили 1805 новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 33,7% меньше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья.

Заболеваемость снизилась более, чем на 40%, в следующих возрастных группах: 0-4 года, 5-9 лет, 40-44 года и 50-54 года.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 134 пациента (неделей ранее 144) с коронавирусом. 51 пациент попал в больницу из-за симптоматического COVID-19 (неделей ранее 65). В интенсивной терапии нуждались 4 человека, искусственная вентиляция легких потребовалась одному пациенту. Большинство из нуждавшихся в госпитализации – люди старше 60 лет.

За неделю, по предварительным данным больниц, скончались пять пациентов с коронавирусом.

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Эстония
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