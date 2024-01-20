За неделю пять человек умерли от коронавируса

За минувшую неделю в Эстонии выявили 1805 новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 33,7% меньше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья.
Заболеваемость снизилась более, чем на 40%, в следующих возрастных группах: 0-4 года, 5-9 лет, 40-44 года и 50-54 года.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 134 пациента (неделей ранее 144) с коронавирусом. 51 пациент попал в больницу из-за симптоматического COVID-19 (неделей ранее 65). В интенсивной терапии нуждались 4 человека, искусственная вентиляция легких потребовалась одному пациенту. Большинство из нуждавшихся в госпитализации – люди старше 60 лет.
За неделю, по предварительным данным больниц, скончались пять пациентов с коронавирусом.