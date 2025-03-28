Йыхвисец Арво Аллер сохранил за собой должность вице-спикера Рийгикогу

На проходивших в четверг выборах вице-спикеров Рийгикогу кандидат коалиции Тоомас Кивимяги набрал 52 голоса. Оппозиция выдвинула на пост вице-спикера двоих кандидатов: вдобавок к Аллеру Танеля Кийка, избранного в Рийгикогу по списку Центристской партии, однако на сегодня перешедшего в лагерь соцдемов.

Аллера пожелали видеть на месте вице-спикера Рийгикогу 25 членов парламента, а Кийка поддержали 19 депутатов. Избран оказался Аллер.

Арво Аллера поддержали наряду с EKRE Центристская партия и часть депутатов "Isamaa".

- Он хорошо справлялся, и у нас нет к нему претензий. На наш взгляд, он может и дальше представлять оппозицию, - сказал центрист Лаури Лаатс газете "Postimees" перед голосованием.

Фракция "Isamaa" предоставила своим членам свободу при выборе вице-председателей.

Спикером Рийгикогу при поддержке 51 депутата вновь выбрали Лаури Хуссара ("Eesti 200").

Арво Аллера в первый раз выбрали вице-спикером Рийгикогу в июле прошлого года после того, как прежний вице-спикер Юри Ратас ("Isamaa") был избран в Европарламент. Перед парламентскими выборами 2023 года Аллер являлся помощником йыхвиского волостного старейшины. Он был также министром сельской жизни в правительстве Юри Ратаса и исполнительным руководителем Ида-Вирумааского союза хуторян.