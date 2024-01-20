В феврале в Йыхви в пятнадцатый раз пройдут соревнования сварщиков "Viru Welder"

В первых числах февраля года в пятнадцатый раз пройдут организованные Центром профессионального образования Ида-Вирумаа соревнования в области сварки "Viru Welder". Со времени проведения первого конкурса эти мероприятия превратились из местного и регионального уровня в международные соревнования.

В этом году, помимо сварщиков, в соревнование снова включились операторы станков с ЧПУ, чтобы сравнить уровень как студентов, так и их преподавателей, а также поучиться друг у друга.

Соревнования "Viru Welder 2024" проходят в учебных заведениях Ида-Вируского центра профессионального образования в Силламяэ и Йыхви, в нем принимают участие профессиональные училища из Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. Эстонию на конкурсе представляют Таллиннская Ласнамяэская механическая школа, Пярнумааский центр профессионального образования, Раквереское профессиональное училище и Тартуский центр профессионального образования. Соревнования пройдут в Йыхви с утра 1 февраля до полудня 2 февраля.

Конкурс "Viru Welder 2024" поддерживают несколько компаний-партнеров, в том числе Fortaco Estonia, Hanza Mechanics, Eesti Energia, Alas-Kuul AS, Stokker AS, Corpowear OÜ, Linde Gas, Abplanalp Estee OÜ, BLRT Grupp AS, Eesti Masinatööstuse Liit, Stako Diler, Milwaukee, Freen OÜ и Plazmamet.

Призовой фонд составляет около 5000 евро.