Иммиграция в Эстонию из Украины существенно снизилась

Таким образом, по сравнению с 2022 годом количество иммигрантов с украинским гражданством сократилось на 21 688 человек и составило 57% от общего числа. В департаменте отметили, что несмотря на трехкратное сокращение иммиграции из Украины, она все же значительно превышала показатели за годы, предшествовавшие войне: 2374 в 2020 году и 3047 в 2021 году.