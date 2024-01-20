Иммиграция в Эстонию из Украины существенно снизилась

В 2022 году в Эстонию прибыло 31 594 граждан Украины, которые составили 75% от общего числа иммигрантов за тот год. В 2023 году в Эстонию прибыло только 11 529 граждан Украины, пишет rus.err.
Таким образом, по сравнению с 2022 годом количество иммигрантов с украинским гражданством сократилось на 21 688 человек и составило 57% от общего числа. В департаменте отметили, что несмотря на трехкратное сокращение иммиграции из Украины, она все же значительно превышала показатели за годы, предшествовавшие войне: 2374 в 2020 году и 3047 в 2021 году.
По первоначальным данным, Эстонию за 2023 год покинуло 6515 граждан Украины.
Эти цифры не включают украинских военных беженцев, которые находятся в Эстонии, но не зарегистрировали здесь адрес места жительства.