Жители Эстонии не торопятся покупать электромобили

По данным Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), в прошлом году в стране было продано 1145 электромобилей, что составили 6,3 процента от всех проданных в Эстонии новых машин. По данным ассоциации, европейские производители стремятся к тому, чтобы электромобили стоили не более 25 000 евро. Однако проданные в прошлом году электроавтомобили были явно дороже и в массы они пока не доходят.