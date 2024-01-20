Жители Эстонии не торопятся покупать электромобили

Хотя темпы продаж электромобилей в Эстонии росли в последние годы сравнительно быстро, существенной их доли на дорогах в ближайшее время ожидать не стоит, сообщает rus.err.
По оценке автомобильного эксперта Арно Силлата, аккумуляторы по-прежнему слишком дороги, хотя в будущем электромобили могут оказаться даже дешевле машин с двигателем внутреннего сгорания.
По данным Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), в прошлом году в стране было продано 1145 электромобилей, что составили 6,3 процента от всех проданных в Эстонии новых машин. По данным ассоциации, европейские производители стремятся к тому, чтобы электромобили стоили не более 25 000 евро. Однако проданные в прошлом году электроавтомобили были явно дороже и в массы они пока не доходят.
По данным Силлата, среди всех машин, которые ездят по дорогам Эстонии, электромобили составляют всего 0,7%.