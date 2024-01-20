Квартирные товарищества Ида-Вирумаа не торопятся ходатайствовать о пособиях на реконструкцию домов

- Мы надеемся, что они все-таки найдут свое применение, и интерес квартирный товариществ действительно высок. На всех инфоднях у нас было рекордное число людей. Интерес есть как к частичной, так и к полной реновации. Мы уже знаем несколько квартирных товариществ, которые обязательно будут подавать ходатайства. К сожалению, с 2015 года до 2022 мы получили всего четыре заявки на полную реновацию. В том случае, если квартирное товарищество не может получить кредит от коммерческих банков, оно может обратиться за кредитом на реновацию в KredEx, - сказала менеджер по партнерским отношениям KredEx Яна Тооме.

Раиса Варес, управляющая семью квартирными товариществами в Кохтла-Ярве, не верит, что КТ будут активно использовать поддержку от KredEx, которая имеет благоприятные условия для жителей Ида-Вирумаа.

- Первым долгом нужно начинать с состояния дома. Наш квартал Уус однозначно не подходит, там его проще снести и построить новые дома. Наша ценовая зона - там же нет реновации, там идет реставрация. Там нельзя делать все, что ты хочешь. В такой комплексной реновации нужно учитывать абсолютно все. И состояние дома, и что скажут банки, и у нас как правило 50% в домах пенсионеры, - пояснила председатель квартирного товарищества Раиса Варес.

Государство откроет два тура подачи заявок на получение финансирования для реконструкции многоквартирных домов в Ида-Вирумаа, первый из которых стартует 24 января, а второй - этим летом.