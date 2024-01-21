Порядок выплаты командировочных планируют пересмотреть

В настоящее время не облагаемая налогом часть суточных при зарубежной командировке составляет 50 евро за первые 15 календарных дней и 32 евро - за каждый последующий день. Торгово-промышленная палата просит увеличить эти цифры до 75 евро и 40 евро соответственно, объясняя это тем, что повышение учтет как текущую инфляцию, так и экономический прогноз. В Эстонии порядок налогообложения суточных меняется довольно редко.

Например, Финляндия обновляет не облагаемую налогом часть суточных ежегодно, и это дает предприятиям уверенность в том, что лимиты соответствуют фактическому уровню цен. В Финляндии в 2024 году максимальная не облагаемая часть суточных составляет 75 евро для командировки в Германию и 64 евро - для командировки в Швецию. В 2023 году пороговые значения в тех же странах составляли 71 евро и 66 евро соответственно. А, например, в Швеции в 2024 году максимальная не облагаемая налогом часть суточных достигает 70,44 евро для командировки в Германию (63,22 евро в 2023 году) и 83,47 евро – для командировки в Финляндию (в 2023 году – 69,21 евро).

"За период с 2016 по 2023 годы инфляция в Эстонии составила 48,6%. В Европейском союзе индекс потребительских цен за эти годы вырос на 18,82%, но если принять во внимание еще и прогнозируемое изменение индекса потребительских цен в 2023 году, то рост цен в Евросоюзе, определенно, был более 20% и может достичь 25%. Таким образом, работники в Эстонии должны оплачивать расходы, превышающие необлагаемый лимит суточных из своей заработной платы, либо эстонский работодатель должен покрывать фактические расходы по подоходному и социальному налогам из части суточных, превышающей необлагаемый лимит", – заявил глава Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Палтс, отметив, что ни одно из решений не соответствует самой цели нынешних правил налогообложения суточных и ставит эстонские предприятия в худшее по сравнению с бизнесменами других стран ЕС положение.

Поскольку не облагаемая налогом часть суточных для зарубежных командировок не повышалась с 2016 года, а инфляция за это время сильно выросла, действующий порядок налогообложения суточных устарел. Командировочные расходы за восемь лет быстро и значительно увеличились, и необлагаемый лимит больше их не покрывает. В связи с этим Торгово-промышленная палата хочет улучшить конкурентные условия предпринимателей Эстонии и попросила Министерство финансов увеличить не облагаемую налогом часть суточных по зарубежным командировкам.