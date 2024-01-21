Парламентские партии еще спорят о необходимости атомной электростанции в Эстонии

Для соцдемов важно понять, насколько необходима Эстонии АЭС. Пока четкого ответа нет, партия выступает все же против.

- Развитие возможностей обойдется Эстонии порядка в 70 миллионов только за начальный период. По-моему, на сегодняшний день мы не настолько богаты, чтобы вложить 70 миллионов евро, а потом еще 10 ежегодно, чтобы после в какой-то момент понять, что лет через 5 или 10 у нас в действительности нет места для АЭС. Нужно вести себя умнее, - сказал депутат Рийгикогу Прийт Ломп (СДП).

По мнению депутата от Консервативной народной партии (EKRE) Райна Эплера, во время периода развития и подготовки АЭС, нужно поддерживать сланцевые электростанции, также как солнечные и ветряные парки. Партия EKRE остается единой во мнении, что в Эстонии необходимо построить атомный реактор.

- Сегодня мы фактически находимся в фазе дебатов в самих партиях. Во всех партиях есть те, кто за и те, кто против. В нашей партии, я уверен, большинство склоняется к тому, что нам обязательно следует обсуждать атомную повестку и, возможно, двигаться к тому, чтобы начать внедрять в Эстонии ядерную энергетику, - сказал Эплер.

Не стоит все же ждать какого-то конкретного решения относительно постройки АЭС от депутатов Рийгикогу, так как коалиция по-прежнему противостоит оппозиционной обструкции, пояснил депутат от Партии реформ Марио Кадастик.

- В любом случае нам необходимо инвестировать в береговую ветроэнергетику, морскую ветроэнергетику, атомную, водородную промышленность. Это все вещи, которые на самом деле должны быть сделаны, но их нужно продумать до мельчайших деталей, чтобы они не конкурировали друг с другом. Стоит учитывать и финансовую сторону таким образом, чтобы в конечном итоге это было наиболее выгодно гражданам нашей страны, - сказал Кадастик.

Чтобы Эстонии достичь климатической нейтральности к 2050 году, необходимо в ближайшем будущем решить, какие возобновляемые источники энергии будут больше способствовать развитию.