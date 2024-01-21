Растущая безработица увеличивает конкуренцию на рынке труда

Опыт работы Кассы по безработице за пару десятилетий показывает, что в начале года безработица, как правило, растет, но в этом году рост выше, чем в последние годы. Руководитель отдела по поиску работы Кассы по безработице Анники Паулус сообщила, что за последний месяц число зарегистрированных безработных увеличилось на 1800 человек.

- В условиях нынешнего экономического спада рост безработицы в разных сферах довольно равномерен. Если во время коронавируса больше всего пострадали сферы туризма, культуры и развлечений, то теперь безработные приходят из разных сфер. За последний год много сокращений было в секторе обрабатывающей промышленности, но это также и самый крупный сектор, - сказала Паулус.

На данный момент в Кассе по безработице зарегистрировано около 55 100 безработных. По прогнозу Банка Эстонии, в этом году число зарегистрированных безработных вырастет до 60 000.

Самый высокий уровень безработицы - в Ида-Вирумаа и Валгамаа. В Кассе по безработице в настоящее время имеется 2600 предложений о работе, что сопоставимо с 2019 годом до пандемии коронавируса, но тогда число безработных было намного меньше - 35 000.

Уровень зарегистрированной безработицы в настоящее время составляет 8,2%. По словам Анники Паулус, так называемый "черный сценарий" Кассы по безработице - когда уровень безработицы превышает 10%.