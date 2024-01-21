Время ожидания экзамена по вождению теперь составляет менее месяца

- В некоторых городах, таких как Пярну, Тарту, Раквере, Вильянди, Хаапсалу, Пайде, Йыхви, экзамен по вождению можно сдать сегодня или завтра, - сказала Аве Смирнов, руководитель Отдела водительских прав Службы дорожного движения Транспортного департамента.

По ее словам, длительное время ожидания экзаменов по вождению и связанные с ним проблемы, несомненно, были самой острой проблемой в сфере тестирования в последние годы, но сегодня эта проблема решена.

В 2023 году Департамент транспорта принял 44 687 экзаменов по вождению всех категорий (в 2022 году - 46 088). Было сдано 31 891 экзамен по вождению категории B, из них 51,1% экзаменуемых сдали экзамен с первой попытки.

По словам Смирнов, больше всего тревожит отношение кандидатов в водители ко времени назначенных экзаменов по вождению.

- В 2018 году на экзамен по вождению не явились 989 человек, из них 67 человек неоднократно не явились на запланированные экзамены по вождению, - добавила она.

Всего было подано 157 возражений (153 возражения по вождению и 4 возражения по теоретическому экзамену), из них полностью или частично удовлетворены 26. По сравнению с 2022 годом количество возражений также уменьшилось, тогда их было 201.

Всего сдано 36501 экзамен по теории (все теоретические экзамены - включая АДР, Локомотив и т.д.) и 76% сдали его с первой попытки. По сравнению с 2022 годом рост составляет 3% (2022 год впервые превысил 73%). 26 935 теоретических экзаменов было проведено на эстонском языке, 11 092 на русском и 805 на английском языке.

- Для нас также очень важна удовлетворенность клиентов нашими 39 экзаменаторами: 73,5% участников дали положительные отзывы, - сказала Смирнов.

По ее словам, сотрудничество всех трех сторон трех сторон в получении водительских прав - кандидата в водители, автошколы и Транспортного департамента - является ключом к успеху.

- Мы должны вместе приложить усилия, чтобы в наше движение попадали водители, которые этого достойны - они безопасны, осмотрительны и внимательны к другим, - добавила она.