В начале недели потеплеет

Новая неделя начинается со сложных погодных условий. В предстоящую ночь (22.01) местами пойдет снег и порывистый ветер, будет гололед. Южный и юго-западный ветер усилится с порывами 15 м/с, утром продолжит усиливаться с порывами до 20 м/с.

Днем ​​в понедельник с запада на восток пойдет более плотный и мокрый снег, будет ветрено.

Во многих местах также выпадет ледяной дождь - воздух будет становиться теплее, но у земли все равно будет небольшой минус. Во второй половине дня дождь двинется на восток. Высокая опасность гололедицы.

В ночь на вторник будет пасмурная погода, с прояснениями. Во многих местах пройдут дождь и мокрый снег, ночью в восточной Эстонии пройдет снег и усилятся порывы ветра. Есть риск гололеда. Ветер южный и юго-западный, 7-13 м/с, порывы до 18 м/с, на островах и побережьях 10-16 м/с, порывы до 25 м/с, к утру постепенно ослабнут. Температура воздуха -1..+3°С.

Во вторник днем погода останется пасмурной, с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-западный, 5-11 м/с, порывами до 15 м/с. Температура воздуха во вторник поднимется до +1..+4°С.