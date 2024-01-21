С понедельника уездные линии снова станут платными

С понедельника уездные автобусные линии Ида-Вирумаа снова станут платными, но в первый месяц штрафовать безбилетников не будут, сообщает rus.err.
По мнению руководителя Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутса, в понедельник на уездных автобусных линиях будет путаница, поскольку переход на платный проезд происходит второпях.
- Времени на переход было очень мало - в особенности, что касается технической готовности и оповещения пассажиров. Самой большой проблемой является предоставление скидок льготникам и активация их на проездной карточке, - сказал руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс.
Основой целью сейчас является - придерживаться графика. По словам Лутса, водителям предписано в случае неразберихи пробивать бесплатный билет, чтобы не вываливаться из графика следования.
- Пассажиры не должны оставаться на остановках и к ним во время переходного периода не будут применяться штрафы, - добавил Хейки Лутс.
Также дополнительные сложности могут возникнуть по той причине, что помимо уездных автобусных линий в четырёх городах Идва-Вирумаа есть также и свои, отдельные, автобусные линии, где действуют свои проездные карты.
Также плата за проезд вводится не на всех линиях, например для жителей самоуправлений Йыхви и Силламяэ проезд на городских автобусах останется бесплатным.
Например, в Силламяэ с населением 12 000 человек муниципалитет субсидирует автобусные поездки в размере около 200 000 евро в год.
- Городское собрание приняло решение, что жители Силламяэ должны иметь возможность бесплатно ездить по своему городу. Мы также учли тот факт, что население города стареет, много пенсионеров и пожилых людей, и благодаря этому решению им проще передвигаться, - рассказал глава отела городского хозяйства Силламяэ Арво Сирель.