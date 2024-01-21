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С понедельника уездные линии снова станут платными

Северное побережье
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Бесплатный автобусный проезд увеличил количество пассажиров, однако оставил "Sebe" без билетного дохода.
Бесплатный автобусный проезд увеличил количество пассажиров, однако оставил "Sebe" без билетного дохода. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С понедельника уездные автобусные линии Ида-Вирумаа снова станут платными, но в первый месяц штрафовать безбилетников не будут, сообщает rus.err.

По мнению руководителя Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутса, в понедельник на уездных автобусных линиях будет путаница, поскольку переход на платный проезд происходит второпях.

- Времени на переход было очень мало - в особенности, что касается технической готовности и оповещения пассажиров. Самой большой проблемой является предоставление скидок льготникам и активация их на проездной карточке, - сказал руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс.

Основой целью сейчас является - придерживаться графика. По словам Лутса, водителям предписано в случае неразберихи пробивать бесплатный билет, чтобы не вываливаться из графика следования.

- Пассажиры не должны оставаться на остановках и к ним во время переходного периода не будут применяться штрафы, - добавил Хейки Лутс.

Также дополнительные сложности могут возникнуть по той причине, что помимо уездных автобусных линий в четырёх городах Идва-Вирумаа есть также и свои, отдельные, автобусные линии, где действуют свои проездные карты.

Также плата за проезд вводится не на всех линиях, например для жителей самоуправлений Йыхви и Силламяэ проезд на городских автобусах останется бесплатным.

Например, в Силламяэ с населением 12 000 человек муниципалитет субсидирует автобусные поездки в размере около 200 000 евро в год.

- Городское собрание приняло решение, что жители Силламяэ должны иметь возможность бесплатно ездить по своему городу. Мы также учли тот факт, что население города стареет, много пенсионеров и пожилых людей, и благодаря этому решению им проще передвигаться, - рассказал глава отела городского хозяйства Силламяэ Арво Сирель.

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