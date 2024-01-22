Нарвская горуправа соберет у населения старые елки, которые запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры

Нарвский департамент городского хозяйства обращает внимание горожан: в соответствии с Правилами обращения с отходами в городе Нарва раздельный сбор является обязательным, то есть недопустимо выбрасывать старую новогоднюю елку в контейнер со смешанными бытовыми отходами или выкидывать ее просто рядом с домом.

Для решения проблемы департамент городского хозяйства организует централизованный пункт сбора елок. Контейнер объемом 20 кубометров будет установлен рядом с автопарковкой около Нарвского спортивного центра на ул.Раквере.

Чиновники на всякий случай напоминают, что искусственные елки и новогодние украшения не подходят для выбрасывания в тот контейнер.

Кампания по бесплатному сбору елок в Нарве продлится в течение пяти дней - с 24 до 28 января. В другие дни, как напомнили чиновники, елки и другие древесные отходы можно сдать платно в Нарвском центре обращения с отходами.