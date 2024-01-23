Около Кохтла-Ярвеского центра культуры создадут аллею снеговиков

Это традиционное мероприятие горожане любят, количество участников постоянно растет - в прошлом году, несмотря на холодную погоду, героев мультфильмов лепили 14 команд. Фестиваль снежных фигур всегда самый непредсказуемый - результат во многом зависит от погоды. Но так как в этом году зима снежная, организаторы надеются, что обещанное синоптиками потепление не оставит скульпторов без материала.

- Готовимся и немного переживаем, с природой невозможно договориться, но можно приспособиться, - поделилась сотрудник центра культуры и член жюри Юрате Кастрицкая. - Сложности есть всегда - в прошлом году было морозно и снег не хотел лепиться. Но это не большая беда - центр культуры всегда снабжает команды водой. В этом году будем создавать аллею снеговиков.

Время работы ограничено двумя часами, поэтому слишком масштабных фигур ожидать не стоит. Это только кажется, что задача слишком простая, на самом деле есть поле для фантазии - снеговик может быть не только в классическом варианте, но и лежачим, перевернутым, с необычными украшениями, разными эмоциями. Еще есть время подумать над образом и даже нарисовать эскиз, прикинув, какие предметы могут потребоваться для воплощения задуманного.

По условиям конкурса количество участников в команде - от двух до пяти человек, зато возраст не ограничивается. Ведра, лопаты, краски скульпторы, как обычно, принесут с собой. Можно использовать разные дополнительные детали: палочки, замороженные формы, флажки, одежду и прочее - жюри оценит креативность! Организаторы обещают согреть горячим чаем и приготовили призы.