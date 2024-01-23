"VKG Energia" прекращает действовавшую полвека услугу по снабжению мелких потребителей озерной водой

"VKG Energia" качает техническую воду из озера Консу для нужд своей электростанции. Далее вода идет по трем трубам, две из которых были проложены в конце 1950-х годов и одна - в 1980-х годах.

Еще в советское время несколько расположенных вдоль трассы домохозяйств и предприятий тем или иным образом подключились к этим трубам и используют эту воду по сей день.