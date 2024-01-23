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"VKG Energia" прекращает действовавшую полвека услугу по снабжению мелких потребителей озерной водой

Кюлли Крийс
, журналист
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ПТ "Autohall" - одна из действующих в Йыхви по обе стороны Тартуского шоссе фирм, которые должны к весне найти новый "водный источник".
ПТ "Autohall" - одна из действующих в Йыхви по обе стороны Тартуского шоссе фирм, которые должны к весне найти новый "водный источник". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Потребляющие воду озера Консу из водной трассы "VKG Energia" мелкие предприниматели и домохозяйства должны по причине амортизации труб найти к весне другую возможность получения воды в дальнейшем.

"VKG Energia" качает техническую воду из озера Консу для нужд своей электростанции. Далее вода идет по трем трубам, две из которых были проложены в конце 1950-х годов и одна - в 1980-х годах.

Еще в советское время несколько расположенных вдоль трассы домохозяйств и предприятий тем или иным образом подключились к этим трубам и используют эту воду по сей день.

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