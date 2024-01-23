Потребляющие воду озера Консу из водной трассы "VKG Energia" мелкие предприниматели и домохозяйства должны по причине амортизации труб найти к весне другую возможность получения воды в дальнейшем.
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"VKG Energia" прекращает действовавшую полвека услугу по снабжению мелких потребителей озерной водой
"VKG Energia" качает техническую воду из озера Консу для нужд своей электростанции. Далее вода идет по трем трубам, две из которых были проложены в конце 1950-х годов и одна - в 1980-х годах.